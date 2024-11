Mulher é baleada quando voltava do hospital para visitar a filha na zona norte do Rio

Uma mulher foi baleada no Méier, na zona norte do Rio de Janeiro , na noite de quinta-feira (21). Ela foi atingida quando voltava de carro para casa após visitar a filha pequena no hospital. O marido dirigia o veículo da família no momento em que o automóvel foi alvejado. Segundo parentes da vítima, os tiros foram disparados por policiais militares.

De acordo com a Polícia Militar, o automóvel teria sido confundido com o veículo de criminosos após um tiroteio seguido de perseguição na região. A Polícia Civil recolheu as armas dos agentes para perícia e deve tomar o depoimento dos envolvidos.

A vítima, Sara Regina Cardoso Coelho, de 28 anos, foi socorrida e levada para o Hospital Salgado Filho, na mesma região. A mulher foi ferida por ao menos três disparos e passou por cirurgia. O quadro de saúde dela é considerado estável, mas inspira cuidados.

A mãe de Sara contou que o casal percebeu a movimentação de policiais a pé na rua, mas não viu perseguição ou criminosos. Ela também disse que o casal não foi abordado nem soube dizer se os PMs estavam suspeitando do carro.