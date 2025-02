Novas imagens mostram movimentação de suspeitos antes menina de 2 anos ser baleada no Rio

Novas imagens mostram a movimentação de suspeitos antes da menina Mirella , de dois anos, ser baleada Pilares, na zona norte do Rio. Dois homens em uma moto tentaram roubar um carro, que fugiu. No entanto, eles dispararam na tentativa de abordar um motociclista. A polícia tenta identificar a dupla. Mirela, atingida na cabeça enquanto estava no colo da mãe, permanece internada em estado grave.