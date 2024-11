Nove mil militares reforçam esquema de segurança do G20, no Rio de Janeiro

Nove mil militares estão reforçando o esquema especial para garantir a segurança da cúpula do G20, no Rio de Janeiro . A operação começa quinta-feira (14) e se estende até a saída dos chefes de Estado da cidade. Os militares atuarão em locais como áreas próximas aos hotéis dos líderes, vias de acesso, GIG (Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão), Marina da Glória, Baía de Guanabara e entre outros.

O G20 Social começa nesta quinta-feira (14) na região portuária da cidade, com debates sobre economia solidária e cultura. A reunião principal ocorre na segunda-feira (18) com 55 delegações presentes.