Operação contra exploração infantil na internet deixa três presos no Rio

A Polícia Civil e o Ministério Público de 20 estados e do Distrito Federal realizaram uma operação contra a exploração infantil na internet. Três pessoas foram presas durante a ação no Rio de Janeiro .

O objetivo da operação era desarticular uma rede criminosa acusada de produzir, armazenar e compartilhar conteúdos de exploração sexual infantil. Os agentes apreenderam equipamentos eletrônicos, documentos e brinquedos durante a ação.

De acordo com as investigações, os criminosos, por meio da internet, atraíam crianças e adolescentes para produzir conteúdos sexuais que eram compartilhados em grupos fechados nas redes sociais, aplicativos de mensagens ou sites de jogos online. Ainda segundo as investigações, o grupo era organizado, com divisões específicas entre os integrantes.

A força-tarefa contou ainda com apoio de uma agência americana investigativa e com a embaixada dos Estados Unidos.

A delegada, Isabeli Ponte, destacou a importância da monitoração dos pais quanto aos conteúdos consumidos por seus filhos nas redes sociais.