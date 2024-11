Paciente com metástase precisa de quimioterapia urgente no Rio

Vitor Hugo Campos foi diagnosticado com metástase e necessita de quimioterapia urgente, no Rio de Janeiro . Os médicos prescreveram quatro sessões de quimioterapia, mas a falta de medicação no Hospital Federal Cardoso Fontes, na zona oeste da capital, impede a continuidade do tratamento.

A Defensoria Pública foi acionada pelo paciente que aguarda por uma resposta judicial.

Os profissionais alertaram que a ausência da quimioterapia pode agravar o estado clínico rapidamente. Vitor Hugo fez um pedido à Justiça para obter o acesso ao tratamento necessário.

A direção do hospital informou que a compra dos medicamentos está na fase de conclusão e disseram que muitos remédios enfrentam escassez mundial. Eles ainda informaram que reavaliarão o tratamento de Vitor Hugo e entrarão em contato o mais breve possível.