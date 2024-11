Pai de Henry Borel presta depoimento após registrar queixa e nega agressão: 'calúnia'

Leniel Borel, vereador eleito e pai do menino Henry Borel, prestou depoimento na tarde desta sexta-feira (8) na delegacia do Leblon, na zona sul do Rio . Ele registrou um boletim de ocorrência contra uma idosa, de 66 anos, que o acusa de agressão e estelionato amoroso .

Em entrevista à RECORD, Leniel negou as acusações. Ele revelou que conheceu a mulher através das redes sociais em 2021, período em que ela teria se apresentado como advogada e pastora.

Os dois só teriam se encontrado em 2022, quando Borel viajou com amigos para Orlando, nos Estados Unidos. Ele também afirmou que a mulher é casada.

Durante a entrevista, ele disse que a acusação só foi feita no final de setembro deste ano, a uma semana das eleições municipais.

“Eu quero que ela prove sobre isso. Para mim, é uma falácia. Isso é muito estranho. Em 30 de setembro, ‘puxaram’ uma live num canal do YouTube para tentar me prejudicar. Um canal que já tinha chamado o coronel Jairo (Pai de Dr. Jairinho). Um canal que faz live diariamente para me prejudicar chamou essa senhora Mirian”, afirmou Leniel.

Sobre mensagens onde supostamente pede dinheiro à idosa, Borel disse que ela possui uma dívida de mais de R$ 80 mil com ele.

Até o momento, o R7 não localizou a defesa da idosa.