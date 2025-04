Participação de alunos melhora após proibição de celulares em escolas do Rio

Uma pesquisa da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro apontou uma melhora na participação de alunos em atividades escolares após a proibição do uso de celular nas salas de aula.

A pasta comparou os resultados das escolas que estavam em plena proibição com as unidades que ainda enfrentavam dificuldades. Segundo o secretário Renan Ferreirinha, o levantamento evidenciou uma diferença de 53% no desempenho de alunos no 9º ano em matemática.

