Passageiros deixam vagão às pressas em segundo dia de problemas nos trens no ramal Saracuruna

A reportagem da RECORD flagrou o momento em que técnicos da concessionária usam um extintor de incêndio

Passageiros do ramal Saracuruna tiveram que deixar um trem às pressas na manhã desta terça-feira (2) após um suposto incêndio em um vagão. O incidente aconteceu na altura da estação Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Este foi o segundo dia consecutivo de problemas no ramal Saracaruna.


Por meio de nota, a SuperVia informou que nenhuma composição pegou fogo, no entanto, a reportagem da RECORD flagrou o momento em que técnicos da concessionária usam um extintor de incêndio para controlar uma nuvem de fumaça próxima à cabine do maquinista.




