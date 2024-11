Passageiros se abrigaram nos trilhos da estação de Cordovil durante intenso tiroteio no Rio

Passageiros da estação de trem de Cordovil, na zona norte do Rio , precisaram se abrigar nos trilhos durante o intenso tiroteio entre policiais militares e traficantes do Complexo de Israel , na manhã desta quinta-feira (24). Devido à troca de tiros, o ramal Gramacho ficou temporariamente suspenso.

Na rua Bulhões Marcial, que corta o bairro, moradores ficaram em meio ao fogo cruzado e tentaram se abrigar em um ponto de ônibus. A avenida Brasil ficou fechada por cerca de duas horas, e centenas de pessoas usaram as muretas que dividem as pistas para se protegerem.