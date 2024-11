PM é preso após tentar intimidar agentes durante denúncia de violência doméstica no RJ

Um policial militar foi preso em Mesquita, na Baixada Fluminense , após tentar intimidar policiais civis enquanto a esposa do PM realizava uma denúncia de violência doméstica contra ele.

De acordo com as investigações, o policial militar não aceitou o procedimento feito pelos policiais civis. Ele retornou à delegacia e tentou intimidar os agentes. Durante uma discussão, o pneu do PM foi atingido por um tiro. Ambos prestaram depoimento.

O policial militar foi preso em flagrante sob acusação de perseguição, violência psicológica, cárcere privado, coação e desobediência.

A corregedoria da Polícia Militar investiga o caso. O comando da polícia afirmou que não tolera abusos de autoridade ou desvios de conduta.