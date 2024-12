PM que salvou sargento, em 2020, desabafa sobre assassinato do amigo: 'Inferno que a gente vive'

O corpo do sargento Maia, morto por bandidos do Quitungo com um tiro na cabeça e colocado em um carro desgovernado , será enterrado na tarde desta quinta-feira (5). Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens. Entre eles estava o colega de farda Kelvyton Oliveira Vale, que, em 2020, salvou a vida do amigo durante uma operação na Vila Aliança, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Kelvyton relembrou o dia em que carregou o sargento Maia nas costas após ele ser atingido por um tiro na testa . Sem apoio de veículo blindado ou helicóptero, ele caminhou pela mata até encontrar uma viatura que levasse o amigo ao hospital.

Desde então, o sargento Maia travou uma luta pela vida e para retornar para o trabalho nas ruas. Ao relembrar o que o colega viveu, Kelvyton se emocionou e desabafou: "Era o sonho dele (voltar a trabalhar nas ruas). Eu falava, menino, volta para casa, vai descansar. Você cumpriu sua etapa. [Ele dizia:] 'Não, chefe, eu quero ser polícia, eu quero voltar'. E aí, acaba assim. Inferno que a gente vive.