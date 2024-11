PMs teriam confundido carro de motorista de aplicativo baleado na zona norte do Rio

O motorista de aplicativo baleado em um dos acessos da Linha Amarela em Inhaúma, na zona norte do Rio , afirma que policiais militares são os autores dos disparos. Bruno Patrocínio Bastos, de 46 anos, trafegava pela avenida Pastor Martin Luther King Jr quando o carro em que estava teria sido confundido com criminosos, na tarde do último domingo.

Na delegacia, os PMs afirmaram ter efetuado, ao menos, 18 disparos de fuzis e pistola. As armas foram apreendidas para confronto balístico. Por meio de nota, a polícia afirmou que a corregedoria vai apurar a ação.

Bruno foi atingido por três tiros. Uma das balas ficou alojada. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e recebeu alta na manhã desta segunda-feira (11).