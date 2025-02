Polícia analisa vídeos para identificar responsáveis por disparo que feriu menina de 2 anos no Rio

A polícia analisa imagens e tenta identificar os criminosos responsáveis pelo disparo que atingiu a menina Mirella . A criança de dois anos foi baleada na cabeça em Pilares, na zona norte do Rio de Janeiro, enquanto dormia no colo da mãe. Ela foi socorrida imediatamente e segue internada em estado grave.

De acordo com as investigações, assaltantes que tentavam roubar um carro de luxo na região atiraram duas vezes quando o motorista do veículo fugiu da abordagem. Um desses tiros feriu a menina, que havia acabado de descer de um ônibus com a família.

Segundo o delegado Luiz Jorge Rodrigues, não houve troca de tiros. Foi verificado que policiais militares chegaram depois do ocorrido.