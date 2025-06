Polícia apreende 'caveirão' do tráfico durante operação no Rio

A polícia apreendeu um veículo blindado usado por criminosos durante uma operação no morro do Dendê, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro , nesta quinta-feira (5). O carro foi adaptado com chapas de ferro e sofreu modificações para reforçar a blindagem original. Além disso, os vidros do automóvel tinham furos para serem usados com seteiras para armas. A estrutura do veículo tentava simular a do chamado "caveirão", como é popularmente conhecido o blindado da polícia.



