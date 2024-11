Polícia Civil prende acusado de assassinar traficante em São Gonçalo (RJ)

A Polícia Civil prendeu um criminoso que matou um traficante em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro . De acordo com as investigações, o homem faz parte de um bando que assalta bocas de fumo. Segundo a polícia, a quadrilha age de forma violenta e cruel.

Durante a ação, Marlon Gonçalves teria tentando jogar a pistola pela janela numa tentativa de se desfazer do armamento. Mas os agentes apreenderam a arma de fogo, munições e rádios comunicadores.

A polícia ainda apura se os criminosos recebiam informações privilegiadas de agentes públicos para o monitoramento dos pontos de vendas de drogas.