Polícia Civil prende dois homens acusados de sequestrar e roubar empresário no RJ

A Polícia Civil prendeu dois homens acusados de sequestrar e roubar um empresário em Macaé, no Norte Fluminense . Os suspeitos levaram cerca de R$ 100 mil em joias. Câmeras de monitoramento flagraram o sequestro.

Em depoimento, um dos presos confessou que, ao todo, três pessoas participaram da ação e que as joias estavam com uma delas.

Um dos presos é apontado como líder do tráfico em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. O carro utilizado pelo grupo havia sido roubado no Rio de Janeiro e teve a identificação adulterada. Os homens responderão por roubo, extorsão mediante sequestro e adulteração da sinalização identificadora do veículo.