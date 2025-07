Polícia Civil prende em Nova Iguaçu traficante foragido da Justiça do Rio Grande do Norte

A Polícia Civil prendeu o traficante Victor da Silva Lima em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele é natural do Rio de Janeiro e estava escondido na casa de parentes. Conhecido como "Carioca taxista", ele transportava drogas e armas entre o Rio Grande do Norte e o Rio de Janeiro.

A ação foi realizada em conjunto com as Polícias Civis do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Santa Catarina para capturar integrantes da facção criminosa Sindicato do Crime. Victor já havia sido preso anteriormente por tráfico e homicídio qualificado, foi solto em audiência de custódia, mas agora enfrenta um mandado de prisão preventiva.

