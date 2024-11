Polícia Civil prende suspeito de participar de quadrilha de roubos de carros na Barra da Tijuca

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de envolvimento com uma quadrilha de roubos de carros na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro . Jorge Luiz Pinto, de 55 anos, foi encontrado com um veículo clonado. Os agentes confirmaram que o automóvel havia sido furtado há um ano no Recreio dos Bandeirantes, também na zona oeste. Já o comparsa de Jorge conseguiu fugir.

De acordo com as investigações, os homens integram uma quadrilha especializada em furtos de veículos. Os criminosos têm preferência por picapes e SUVs. O delegado Nelson Nogueira disse que os veículos, raramente, são recuperados. Segundo ele, os suspeitos desmontam os veículos furtados para remontá-los com partes de outros adquiridos licitamente em leilões. Com isso, o grupo aumentava o lucro da atividade criminosa.

Jorge foi autuado pelos crimes de receptação e adulteração veicular. A polícia busca identificar outros membros da quadrilha e também os receptadores dos veículos furtados.