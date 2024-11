Polícia Civil realiza operação contra o maior esquema de pirâmide financeira do RJ

A Polícia Civil realizou uma operação contra um grupo criminoso envolvido em um esquema de pirâmide financeira em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro . O proprietário da residência que foi alvo da ação é Roberto Carlos Américo dos Reis, conhecido como "rei dos empréstimos". Ele é o líder da organização criminosa com ramificações em outros estados. Roberto não foi encontrado no local.

Tiago Ferreira Jacopinelli, irmão de Roberto e também membro do esquema, estava na mansão. Ele possui empresas que foram utilizadas nos golpes. Com Tiago, foram apreendidos três carros de luxo.

Em outra ação realizada na mesma região, os agentes cumpriram mandados na casa de Kezia Ferreira Jacopinelli, irmã de Roberto e de Tiago. Kezia era responsável por assinar contratos com as vítimas. Os policiais apreenderam documentos e um veículo na residência.

O delegado responsável pelas investigações, Deoclécio Assis, informou que Roberto incorporou familiares ao esquema para aumentar os lucros do grupo. Ao todo, 39 pessoas foram indiciadas pelos crimes de estelionato e organização criminosa. Seis prisões foram solicitadas, mas negadas pela Justiça.

De acordo com as investigações, o principal alvo da organização eram aposentados, pensionistas e servidores públicos. À medida que as vítimas percebiam o golpe e procuravam a delegacia para registrar queixas, os membros da organização fechavam suas empresas para abrir novas visando escapar das autoridades.

Estima-se que, desde 2015, o grupo tenha movimentado cerca de R$ 1 bilhão por meio dos esquemas fraudulentos.