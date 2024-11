Polícia faz operação em Manguinhos para prender assassinos de policial federal

As Polícias Civil e Federal fizeram uma operação nesta quarta-feira (6) na comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio , para tentar prender os assassinos do policial federal aposentado Jansen Gomes Pinto, de 70 anos, morto durante uma tentativa de assalto, no dia 6 de setembro. Ninguém foi detido.

Durante a ação, os agentes tentaram cumprir mandados de prisão contra Caio Marcello Marins dos Santos e Robert da Costa de Oliveira, apontados como autores do crime. As investigações ainda tentam identificar um terceiro suspeito.

Jansen trabalhava como segurança do empresário David Barata, herdeiro do conglomerado de empresas de ônibus do Rio. Eles estavam num a carro a caminho da garagem de uma das empresas do grupo quando foram perseguidos por bandidos em duas motos.

Os ladrões conseguiram entrar no pátio da viação e anunciaram o assalto. O agente reagiu, acabou baleado e morreu no local. Após a troca de tiros, os criminosos fugiram.