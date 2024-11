Polícia faz operação para prender ex-motorista acusado de manter socialite em cárcere privado

Policiais civis fizeram buscas para tentar prender o ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves , de 88 anos, viúva e herdeira do fundador de uma famosa marca de baralho. José Marcos Chaves Ribeiro é acusado de tentativa de homicídio, sequestro, cárcere privado, violência psicológica e furto qualificado.

Ele foi denunciado à polícia por familiares da idosa, em novembro do ano passado. Na ocasião, os parentes relataram que ela estava presa no apartamento onde morava no edifício Chopin, na zona sul, e sendo submetida a maus-tratos.

Segundo o delegado Angelo Lages, José Marcos teria furtado as joias da socialite, com quem assinou um contrato de união estável. Lages contou que, hoje, dona Regina vive em total penúria, apesar de ter herdado cerca de US$ 500 milhões. A polícia investiga onde está o dinheiro