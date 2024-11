Polícia faz operação para prender quadrilha suspeita de aplicar golpe em mãe de modelo

Policiais civis do Rio de Janeiro e de Goiás prenderam uma quadrilha suspeita de aplicar um golpe na mãe da modelo Carol Trentini. O prejuízo é avaliado em R$ 125 mil. De acordo com as investigações, os agentes cumpriram quase 100 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao grupo criminoso.

Segundo a polícia, os criminosos aplicavam o golpe do "novo número", em que o bandido entra em contato com os familiares alegando ser a vítima e pede dinheiro a eles.

Felipe Marques, de 29 anos, foi preso nesta quinta-feira (7), em Magé, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, ele exercia um papel importante na quadrilha.

O delegado, Angelo Lages, informou que 38 criminosos já foram presos em todo o país, envolvidos no esquema.