Polícia investiga morte de homem e desaparecimento do irmão da vítima no Rio

A Polícia Civil investiga a morte de Douglas Barbosa de Souza, de 27 anos, e o suposto desaparecimento do irmão dele no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro . Os dois eram moradores da comunidade do Terreirão, na mesma região. Na noite do ocorrido, um festival de pipas foi realizado na orla da praia.

Segundo testemunhas, Pedro Henrique Barbosa de Souza, de 22 anos, foi executado após ser abordado e ter o celular revistado por traficantes na orla.

Ao saber do caso, Douglas teria ido até o local para saber do irmão e acabou assassinado pelos mesmos criminosos.

O corpo de Douglas foi achado nas areias. Já Pedro teria sido amarrado a uma prancha de surfe e jogado ao mar. Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas.

Os agentes da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) tentam identificar os envolvidos no caso.