Polícia investiga se disputa entre facções motivou o ataque que matou PM e traficante em Paraty

A Polícia Civil investiga se uma disputa entre facções rivais motivo um ataque que terminou com as mortes de um PM e um traficante na cidade história de Paraty, Costa Verde do Rio de Janeiro , na madrugada de sábado (30).

Câmeras de segurança flagraram a ação e o desespero das pessoas que estavam no local. Homens vestidos de preto e com colete balístico entraram em um bar e efetuaram mais de 30 disparos. O cabo Eliezer Oliveira da Silva, que trabalhava no batalhão da área, foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Um traficante que estava no local também morreu.

Outro policial e um turista argentino também acabaram atingidos pelos tiros. Eles foram levados ao hospital e já receberam alta.

O delegado Marcelo Russo, responsável pelas investigações do caso, afirmou que há indícios de uma ação de ajuste de contas de guerra entre criminosos rivais do Comando Vermelho e do Terceiro Comando que atuam na cidade.