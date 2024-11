Polícia prende donos de ferro-velho que compravam materiais furtados por usuários de droga

A Polícia Civil prendeu os donos de um ferro-velho na Mangueira, na zona norte do Rio . Segundo as investigações, eles compravam materiais furtados por usuários de drogas. No local, os agentes encontraram 200 kg de cabos de telefonia e fios de cobre queimados. Os produtos não tinham comprovação legal da origem.

De acordo com o delegado Jefferson Ferreira, responsável pela investigação, dados de inteligência indicam que o estabelecimento receptava diversos materiais retirados de concessionárias de serviço público.