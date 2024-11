Polícia prende madrasta após criança, de 3 anos, morrer vítima de espancamento no RJ

A Polícia Civil prendeu a madrasta do menino Gael, de apenas 3 anos, que morreu vítima de espancamento em Casimiro de Abreu, na região serrana do Rio de Janeiro , nesta segunda-feira (21). Segundo as investigações, a madrasta é a principal suspeita do crime.

O laudo do IML (Instituto Médico Legal) apontou que o menino sofreu uma broncoaspiração e contusões hemorrágicas em três órgãos.

A criança morava com o pai e a madrasta. Ao chegar em casa no fim do dia, o pai percebeu que o filho estava inconsciente e com hematomas pelo corpo. Ele chegou a levar Gael ao hospital da cidade, mas a criança não resistiu aos ferimentos.

Para a polícia, a mulher disse que um motor de caminhão, que estava escorado em uma parede, teria caído sobre a vítima. Os investigadores desconfiaram da versão apresentado por ela. A suspeita fugiu, mas acabou encontrada em um município vizinho.

De acordo com as investigações, a mãe da criança lutava na Justiça para recuperar a guarda do filho.