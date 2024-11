Polícia prende seis integrantes de grupo que aplicava golpes financeiros em Caxias (RJ)

As prisões em flagrante foram feitas pelos agentes da Delegacia de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , nesta quarta-feira (13). As seis pessoas estavam num escritório localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Itatiaia, em Duque de Caxias, e são acusadas de estelionato.

Segundo a polícia, Sergio Ramon de Souza Alves, Flavio Henrique Viana dos Santos, Ivanna Elisa do Prado Martins, Lorena Alexia dos Santos Carneiro, Esthefany Alves de Sales Silva e Rebecca Cristina Dantas Trindade integravam um grupo que aplicava golpes financeiros.

Eles tinham um roteiro para convencer as vítimas a fazer o cancelamento dos cartões de crédito. Depois, os golpistas enviavam um link para as vítimas, que na verdade era a contratação de empréstimos. Mas esses valores eram transferidos para as contas dos bandidos.

No local, os agentes apreenderam telefones celulares, roteiro para enganar as vítimas, caderno com anotações contendo os dados das vítimas e dos golpes, além de três carros.

Dos seis integrantes, cinco já tinham anotações pelo crime de associação criminosa. Eles foram presos em fevereiro de 2023 pelo mesmo crime. Apenas Lorena Alexia dos Santos Carneiro não tinha registros criminais.