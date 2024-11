Polícia tenta identificar suspeito que ateou fogo em pessoas em situação de rua no Rio

Um vídeo flagrou o momento em que um suspeito ateou fogo em duas pessoas em situação de rua em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro . As vítimas dormiam em frente a um restaurante na rua São Manuel, no último dia 12, quando foram atacadas. Uma cachorrinha que estava junto ficou ferida. Além disso, pertences foram queimados.

No dia seguinte, o homem, que também estaria em situação de rua, voltou ao local para outro ataque que destruiu mais objetos pessoais. O crime aconteceu após uma discussão entre o agressor e as vítimas devido a um suposto roubo de celular.

A polícia tenta identificar o suspeito do crime. O caso é investigado pela 10ª DP (Botafogo) como tentativa de homicídio, dano ao patrimônio, incêndio e maus-tratos a animais.