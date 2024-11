Polícia usa barco para chegar à casa de Fernando Avelino, procurado pela morte de empresário no RJ

A Polícia Civil e o Ministério tentam prender Fernando Cézar Avelino de Oliveira, conhecido como Fernandinho Avelino, no Rio de Janeiro , nesta quinta-feira (28). Ele é investigado pela morte do empresário Thiago Amorim Navarro, em Vassouras, no dia 13 de janeiro deste ano.

Os agentes usaram até um barco para chegar à casa de campo de Fernando Avelino no interior do estado. A ação também cumpre mandados de busca e apreensão.

De acordo com as investigações, o corpo do empresário foi encontrado carbonizado em uma caminhonete às margens da BR-393. No dia anterior ao assassinato, a vítima esteve na casa do suspeito, mas não retornou para sua residência. As apurações revelaram que Fernando Avelino esteve no local do crime e, em seguida, e voltou à sua casa e desativou o aparelho celular da vítima.