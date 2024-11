Policiais acusados de corrupção extorquiam comerciantes em Nova Iguaçu (RJ)

A Corregedoria da Polícia Militar realizou uma operação com o apoio do Ministério Público em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro , com o objetivo de prender 22 policiais militares acusados de corrupção . De acordo com as investigações, os suspeitos extorquiram cerca de 54 estabelecimentos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Todos os acusados eram lotados no 20° BPM (Mesquita).

A denúncia anônima relatou que as cobranças eram realizadas às sextas-feiras. De acordo com a denúncia, os PMs fingiam estar patrulhando o local para receber a propina.

As investigações ainda indicaram que os agentes manipularam as câmeras corporais.

Os denunciados responderão por corrupção passiva e associação criminosa.