Policial civil é achado morto dentro de casa no Rio; corpo estava amarrado e com sinais de agressão

Um policial civil aposentado foi encontrado morto pelo filho no apartamento onde morava no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro , na manhã desta sexta-feira (29). O corpo de Odílio Gomes Araújo, de 63 anos, estava amarrado e com sinais de agressão.

O filho da vítima, identificado como Erick, chamou a Polícia Militar, que acionou a Delegacia de Homicídios. Agentes estiveram no local para realizar uma perícia. De acordo com as primeiras informações, o imóvel estava revirado. De acordo com síndica do condomínio, a dupla que entrou na residência foi autorizada a acessar o prédio pela própria vítima. Os dois homens teriam chegado em um táxi e não cobriram o rosto. Com as imagens registradas pelas câmeras de vigilância, a polícia já identificou dos dois suspeitos.