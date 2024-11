Policial de São Paulo tem carro roubado por bandidos na zona oeste do Rio

Um policial militar de São Paulo teve o carro roubado por bandidos no bairro do Tanque, na zona oeste do Rio , na manhã desta terça-feira (12). Imagens de câmeras de segurança flagraram o crime, que durou menos de 30 segundos. Durante a ação, os criminosos chegaram a revistar o agente.

A vítima preferiu não se identificar, mas contou que passava as férias na capital fluminense. O PM estava acompanhado da mãe, uma idosa de 65 anos.

Em nota, a Polícia Militar do Rio afirmou que intensificou o patrulhamento na localidade. A corporação ainda disse atuar em conjunto com a Polícia Civil para identificar os ladrões.

Dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) revelam que, somente em setembro deste ano, foram registrados 198 roubos de veículos na área do 18º BPM (Jacarepaguá), que atende a região. O número é 72% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.