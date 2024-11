Prefeitura de Queimados (RJ) exonera secretário preso em flagrante por estupro

O secretário de Esportes do município de Queimados, na Baixada Fluminense , foi exonerado após ser preso em flagrante por estupro. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (16).

Marcelo Miranda Leyed teria cometido o crime na sala da diretoria da vila olímpica da cidade, no final da tarde da última terça-feira (15). De acordo com a vítima, uma adolescente de 15 anos, ele fechou a porta do local e tentou impedir que ela gritasse por socorro.

A menina foi salva por amigos que chamaram a polícia. Eles prestaram depoimento na delegacia do município, a 55ª DP.

À RECORD, a mãe da vítima revelou detalhes sobre o caso e revelou ter medo de sofrer represálias. Isso porque após sair da delegacia, o homem teria ido até a casa da família.

Em nota, a prefeitura de Queimados afirma que se colocou à disposição da menor e da família e disse esperar que a investigação seja finalizada o mais rápido possível.