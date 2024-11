Prestes a completar 30 anos, Disque Denúncia RJ discute integração do serviço no país

Membros de centrais do Disque Denúncia se reuniram na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio , para discutir a criação do conselho nacional do programa. Com três dias de duração, o encontro tem o objetivo de promover a integração do serviço no país. Ao todo, representantes de 18 estados estiveram presentes.

Preste a completar 30 anos em atividade, o Disque Denúncia RJ contabiliza cerca de 3 milhões de informações que ajudaram a colocar na cadeia mais de 20 mil criminosos em todo o território fluminense.