Quatro homens que festejavam título do Botafogo morrem em ataque a tiros em Belford Roxo

A Polícia Civil investiga um ataque a tiros contra cinco homens em Belford Roxo, na Baixada Fluminense , na noite de domingo (1º). Eles comemoravam o título do Botafogo quando ocupantes de uma caminhonete branca passaram atirando. Quatro vítimas morreram na hora.

O único sobrevivente foi levado ao hospital e está internado, com quadro de saúde estável.

A princípio, o crime não teria relação com rivalidade entre torcidas. De acordo com as informações iniciais apuradas pela PM, uma das vítimas que estava no grupo seria o alvo dos criminosos.

Um caso semelhante aconteceu em Niterói, na região metropolitana, com duas mortes relacionadas à mesma celebração.