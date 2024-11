Sem aviso sobre veículos recuperados, vítimas de roubo acumulam dívidas em pátio legal

Vítimas de roubos estão enfrentando dificuldades para retirar os seus veículos no pátio legal, em Vargem Grande, na zona oeste Rio de Janeiro . Proprietários contam que não foram comunicados imediatamente sobre os bens recuperados e agora precisam pagar pela diária do espaço. Mesmo com o boletim de ocorrência em mãos, eles não conseguiram evitar a cobrança da dívida.

Em setembro deste ano, a moto do Leonardo foi recuperada, mas ele só recebeu a informação dois meses depois. A vítima foi informada que, se não quitar a dívida, o veículo será encaminhado para o leilão. O valor acumulado já ultrapassa R$ 4 mil.