Sequestro de jovens pode ter relação com disputa entre milícia e tráfico na Muzema

Em depoimento à polícia, testemunhas afirmaram que o jovem sequestrado na madrugada deste domingo (20) na região da Muzema, na zona oeste do Rio , era simpatizante aos traficantes do Comando Vermelho, grupo que dominava a localidade. A área teria sido retomada pela milícia no último sábado (19).

Segundo relatos, Renan dos Santos Bonifácio, de 18 anos, e o porteiro Hiago Santos de Souza, de 28 anos, conversavam na guarita de um prédio quando foram surpreendidos por criminosos encapuzados.

Tiroteio e disputa de território



A região é considerada o reduto da milícia carioca, que nos últimos anos tem perdido o domínio da região para o Comando Vermelho. No entanto, na manhã de sábado (19), imagens de câmeras de segurança flagraram cerca de 30 milicianos armados e encapuzados enquanto estavam numa espécie de patrulhamento pela comunidade.

Já na noite de domingo (20), traficantes e paramilitares se enfrentaram em um intenso tiroteio que só terminou na madrugada desta segunda-feira (21). Durante o confronto, uma moradora foi baleada e só conseguiu ser socorrida cerca de duas horas depois.

Para impedir o avanço dos paramilitares, caçambas de lixo a até um ônibus escolar foram usados como barricadas pelos bandidos para bloquear a via que dá acesso às comunidades da Tijuquinha, Muzema e Rio das Pedras.