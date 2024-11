Torcedores do Peñarol entram em confronto com a PM no Rio

Torcedores do Peñarol se envolveram em uma confusão na orla do Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro , nesta quarta-feira (23). Imagens do helicóptero da RECORD flagraram homens armados com pedaços de madeira e ferro em meio a uma briga generalizada na areia. Os torcedores também entraram em confronto com a Polícia Militar.

O tumulto teria começado com um furto na avenida Lúcio Costa. Segundo a PM, militares do Bepe (Batalhão Especializada de Policiamento em Estádios) acompanhavam os torcedores quando receberam a informação de que havia ocorrido o crime dentro de um estabelecimento. Após uma revista, o aparelho foi encontrado com um integrante do grupo.

Os torcedores uruguaios estão na cidade para o primeiro jogo do Peñarol contra o Botafogo, no Engenhão, pela semifinal da Libertadores.