Traficantes expulsam empresas de internet em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

Moradores denunciam que traficantes expulsaram empresas de internet nos bairros de Campos Elíseos, Jardim Primavera e Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense .

Segundo os relatos, a quadrilha local montou uma própria empresa há cerca de três meses e, desde então, monopolizou a prestação do serviço na região. O problema afeta mais de 3 mil famílias.

A Polícia Civil apura se as ordens partiram do traficante Joabe, ligado ao Comando Vermelho. Atualmente, ele estaria comandando o grupo à distância, no Complexo da Penha, na zona norte do Rio.