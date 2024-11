Travesti furta bolsa de turista e é presa após celular da vítima ser rastreado em Copacabana

Uma travesti foi presa após furtar a bolsa de uma turista em um restaurante de Copacabana, na zona sul do Rio . Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação.

A vítima só conseguiu localizar a suspeita após rastrear o celular roubado. A suspeita já possuía ao menos 13 passagens pela polícia e, segundo os relatos, teria debochado após ser detida.

A turista é de Juazeiro do Norte, no Ceará, e estava acompanhada do esposo. Depois do crime, a família não planeja voltar ao Rio de Janeiro.