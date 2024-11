Um dia após intenso tiroteio, moradores da zona norte do Rio tentam retomar a rotina

Em meio à apreensão, moradores da região de Cordovil, na zona norte do Rio , tentavam retomar a rotina na manhã desta sexta-feira (25). Trens da SuperVia e os ônibus voltaram a circular normalmente pela localidade.

O clima é bem diferente dessa quinta-feira (24), quando uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel terminou com três inocentes mortos e outras três pessoas feridas. A ação resultou apenas na prisão de um suspeito e na apreensão de duas granadas.

Centenas de motoristas e passageiros ficaram em meio ao fogo cruzado e precisaram se abrigar nas muretas que dividem as pistas da avenida Brasil. A via expressa precisou ser interditada por cerca de duas horas. Nos trens, cinco estações do ramal Gramacho foram fechadas.

No final do dia, o governador Cláudio Castro se reuniu com a cúpula da segurança do estado. Em coletiva de imprensa, ele classificou a ação do tráfico de drogas como terrorismo. Segundo o governo, os agentes estiveram perto de capturar Álvaro Malaquias Santa Rosa, o “Peixão”, chefe do crime organizado da região.