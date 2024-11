Veja o que se sabe sobre a operação contra o atacante Bruno Henrique, do Flamengo

O atacante do Flamengo Bruno Henrique foi alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro , na manhã desta terça-feira (5), por suspeita de manipulação em jogos de aposta.

Segundo as investigações, o jogador teria forçado um cartão amarelo durante uma partida contra o Santos, válida pelo Campeonato Brasileiro, em novembro do ano passado. O objetivo seria beneficiar apostadores apontados como familiares e amigos do atleta.

Ao todo, os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em, ao menos, quatro cidades de Minas Gerais, onde estão parentes de Bruno Henrique. No Rio, policiais estiveram no centro de treinamento do Flamengo, na casa do atleta e em endereços de empresas onde ele é sócio.

Três casas de aposta afirmaram ter percebido um comportamento atípico nas plataformas. Pouco antes do jogo, novos usuários teriam apostado que o atacante seria punido com cartão.

As investigações começaram depois que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) apresentou relatórios ao Ministério Público do Distrito Federal e à PF. De acordo com a polícia, o irmão, a cunhada e uma prima de Bruno Henrique criaram contas nas chamadas “bets”, às vésperas da partida. Eles teriam focado o palpite especificamente no cartão amarelo para o jogador.

Os agentes também encontraram o mesmo padrão em outras seis contas de apostadores que moram em Belo Horizonte, cidade natal do atleta, e que teriam algum envolvimento com o mundo esportivo.

STJD arquivou investigação

Um processo já tinha sido aberto pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), em agosto deste ano. A entidade considerou os valores baixos, se comparados ao salário de Bruno Henrique, e pediu o arquivamento do caso.

Após a operação desta terça (5), o Flamengo informou por meio de nota que não teve acesso aos autos e ressaltou a investigação arquivada pelo STJD. O clube informou que o atleta continua com as atividades profissionais.

Ainda segundo a nota, ele vai embarcar com o time para Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro, nesta quarta-feira (6), e o Atlético-MG pela final da Copa no Brasil, no próximo domingo (10).