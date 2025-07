VÍDEO: assaltante se passa por motoboy para assaltar mulheres no Pechincha

A Polícia Civil tenta identificar um criminoso que se disfarça de motoboy para praticar assaltos no Pechincha, na zona oeste do Rio . Em um dos casos, no último dia 26, o bandido exigiu que a vítima fornecesse a senha do celular. Câmeras de segurança registraram a ação.

Segundo os relatos, mulheres são o alvo principal do bandido. Quem vive na região afirma que a violência tem, inclusive, causado a desvalorização dos imóveis da área.

aqui!