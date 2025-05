VÍDEO: carro com GNV explode em posto de gasolina e deixa 4 feridos no RJ As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Balanço Geral RJ|Do R7 20/05/2025 - 13h57 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share