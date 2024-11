VÍDEO: Criminosos armados ameaçam motoristas durante arrastão no Rio

Criminosos armados ameaçaram motoristas durante um arrastão em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio de Janeiro , nesta sexta-feira (1º). Imagens gravadas por uma câmera no interior de um veículo registraram o momento em que os assaltantes roubaram pertences das vítimas. Uma delas foi obrigada a deitar no chão durante a revista.

A Polícia Militar disse que o 41º BPM (Irajá) enviou equipes ao local ao tomar conhecimento do ocorrido. Até o momento, não foram localizadas vítimas da ação. O policiamento foi intensificado na região.

A mesma quadrilha teria sido responsável por outro arrastão no bairro Vila da Penha, também na zona norte.