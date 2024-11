VÍDEO: Guarda é afastado após ser flagrado agredindo torcedor do Botafogo que desmaiou

Um torcedor do Botafogo desmaiou após ser agredido com um cassetete por um guarda municipal no Rio de Janeiro . As cenas foram flagradas por câmeras de segurança nos arredores do Engenhão, na última quarta-feira (23), após o jogo contra o Peñarol pela Libertadores. Outro botafoguense que estava próximo ao local levou um tapa no rosto do mesmo agente.

A Corregedoria da Guarda Municipal informou que vai apurar se houve excesso na abordagem, mas, preventivamente, já afastou o agente das ações nas ruas.

Segundo a instituição, diversos objetos foram arremessados contra os guardas quando eles atuavam com equipamentos não-letais para dispersar o tumulto. Um dos torcedores foi atingido com um bastão durante a ação. Em seguida, ele foi socorrido com apoio dos guardas do Goe (Grupo de Operações Especiais).