VÍDEO: Motorista com carro blindado escapa ileso de ataque de bandidos no Rio Um dos bandidos ainda atirou várias vezes na direção do veículo. Tiros acertaram o vidro traseiro, uma porta e um pneu

Balanço Geral RJ|Do R7 28/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h08 ) twitter

