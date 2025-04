Acidente na Marginal Tietê causa transtornos e saque de carga Caminhão tombou durante chuva intensa; parte da carga de leite em pó foi saqueada Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 15h24 (Atualizado em 25/04/2025 - 15h24 ) twitter

Caminhão tomba na Marginal Tietê e carga de leite em pó é saqueada

Um caminhão carregado com 18 toneladas de leite em pó tombou na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, após o motorista perder o controle do veículo devido a uma fechada de outro caminhoneiro. A forte chuva no momento agravou a situação, dificultando o resgate e contribuindo para um congestionamento significativo na região.

Parte da carga foi saqueada por outros caminhoneiros, enquanto outra parte ficou inutilizável ao cair no asfalto. O motorista João permaneceu no local auxiliando as autoridades de trânsito nas investigações. A Polícia Militar e a CET trabalharam para destombar o veículo e normalizar o tráfego.

