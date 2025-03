Adolescente é atropelado por pai de colega após briga escolar em São Paulo Márcio Roberto de Andrade Garcia foi preso por dolo eventual Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 16h16 (Atualizado em 27/03/2025 - 16h16 ) twitter

Reportagem do Dia: Jovem de 14 anos é atropelado por pai de colega de escola após briga

Pedro, um adolescente de 14 anos, foi atropelado pelo pai de um colega na Vila Prudente, zona leste de São Paulo. Márcio Roberto de Andrade Garcia dirigiu seu carro contra Pedro após um desentendimento entre os jovens na escola. O filho de Márcio alegou ter sido agredido por Pedro, mas a vítima negou a acusação.

Após o incidente, Márcio desceu do veículo e ameaçou Pedro e sua irmã. Na delegacia, ele admitiu ter jogado o carro contra o adolescente com a intenção de assustá-lo, resultando em sua prisão por dolo eventual. No entanto, após pagar uma fiança de R$ 3 mil, ele foi liberado.

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que Márcio use tornozeleira eletrônica e mantenha distância de 300 metros de Pedro e sua família. A Secretaria Municipal de Educação informou que não houve registro oficial do conflito na escola e que ambos os adolescentes estão afastados das aulas por motivos médicos.

Assista em vídeo - Reportagem do Dia: Jovem de 14 anos é atropelado por pai de colega de escola após briga

