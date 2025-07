Adolescente flagrada em parapeito de prédio em Balneário Camboriú (SC) Jovem realizava trabalho escolar quando foi vista em situação de risco Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 12h20 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h20 ) twitter

Jovem é flagrada sentada e balançando as pernas em parapeito de prédio de 9 andares em SC

Uma adolescente foi flagrada sentada no parapeito da cobertura de um prédio em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A jovem estava no local para realizar um trabalho escolar com uma amiga quando foi registrada em imagens que rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

A cena gerou preocupação e levou à ação da guarda municipal. Após a circulação das imagens, uma viatura foi enviada ao endereço para averiguar a situação. Ao chegar, constataram que a jovem já havia deixado o local. A zeladora e a síndica do prédio confirmaram a veracidade do ocorrido.

O guarda Raimundo, responsável pelo atendimento ao chamado, orientou a administração do prédio a tomar medidas preventivas para evitar situações semelhantes no futuro. O incidente chamou a atenção para comportamentos de risco entre jovens na cidade, que têm participado de desafios perigosos em locais altos.

